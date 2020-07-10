Завреанимацией больницы задержан по подозрению в продаже дефицитных лекарств в Алматы

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Заведующий реанимацией больницы одного из районов Алматинской области задержан по подозрению в продаже дефицитных лекарств в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК Polisia.kz.

«Завреанимацией больницы одного из районов Алматинской области задержан за продажу дефицитных лекарственных препаратов. (…) Сотрудниками криминальной полиции Алматы была получена оперативная информация. После чего врач был задержан в ходе спецоперации на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина. При личном досмотре были изъяты свыше 90 флаконов таких препаратов, как «Севофлуран», «Цефтриаксон», «Меобактрин», «Альбунорм», «Неоцитотект», «Октагам», «Архимакс», «Меропенем», «Годовист» и «Пропофол», — говорится в сообщении в пятницу.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе обыска изъяты денежные средства в размере Т1,37 млн, «вырученные доктором от ранее проданных медицинских препаратов».

«По данному факту проводится досудебное расследование», — резюмируется в сообщении.