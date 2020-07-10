Токаев: Проекты доркарты обеспечивают граждан работой до октября, что делать дальше?

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проекты дорожной карты занятости обеспечивают граждан работой до октября, сообщает пресс-служба Акорды.

«Многочисленные вопросы вызывает и реализация дорожной карты занятости, на финансирование которой также выделен Т1 трлн. Как указано в плане, трудоустроены не двести пятьдесят пять тысяч человек, а сто пятьдесят тысяч человек. Большинство проектов, в основном, направлены на ремонтные работы. Эти инициативы обеспечивают граждан временной работой до октября текущего года. Что делать дальше?» — высказал свое возмущение Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что правительству и акимам в срочном порядке необходимо приступить к работе по созданию постоянных рабочих мест.