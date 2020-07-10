Окончательно решить земельный вопрос и внести поправки в Земельный кодекс поручил Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил окончательно решить земельный вопрос и внести поправки в Земельный кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.

«Определились с основной проблемой. Земля иностранцам не продается. В этом вопросе теперь не вернемся. Но для развития агропромышленного комплекса мы должны привлекать инвестиции и технологии. В этой связи необходимо совместно с сообществом фермеров широко обсудить вопрос эффективного использования земель. Все предложения должны публично и открыто обсуждаться. По итогам этой работы поручаю правительству внести поправки в Земельный кодекс», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Глава государства заявил о необходимости принятия окончательного решения в земельном вопросе.

В 2021 году завершается мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса.

Напомним, 23 декабря 2016 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон РК «О внесении изменений в закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введения в действие закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.

Основной целью принятого закона является продление срока приостановления введения в действие закона от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК» и действия отдельных норм Земельного кодекса до 31 декабря 2021 года.

Указанные нормы касаются предоставления иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, права временного землепользования на земли сельхозназначения, а также предоставления физическим и юридическим лицам права частной собственности на земельные участки сельхозназначения, находящиеся в государственной собственности.