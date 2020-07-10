В готовности МОН к новому учебному году сомневается Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – В готовности министерства образования и науки (МОН) РК к новому учебному году сомневается президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Далее он задал вопросы МОН.

«Как будут учиться дети – очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году?» — спросил Токаев.