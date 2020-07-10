Выговоров и замечаний заслуживают все акимы областей и целый ряд министров – Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Выговоров и замечаний заслуживают все акимы областей и целый ряд министров, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают все без исключения руководители областей и целый ряд министров», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что страна находится в критической фазе социально-экономического развития.

«Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью», — добавил президент.