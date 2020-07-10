Через две недели поставим вопрос, может ли правительство работать в этом составе – Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Через две недели будет поставлен вопрос, может ли правительство работать в текущем составе, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я надеюсь, что сложившаяся кризисная ситуация будет выправлена через две недели. Если этого не произойдет, поставим вопрос, может ли вообще правительство работать в этом составе», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он отметил недостатки в разъяснительной работе кабмина касательно принимаемых мер по борьбе с коронавирусом и кризисной ситуацией.

«Заметно их (членов кабмина – КазТАГ) неумение работать с общественным мнением. Никто не прислушался к мнению главного санитарного врача. Профессиональная и организационная работа проведена недостаточно. В итоге мы получаем гуманитарную помощь и благодарим за советы иностранных специалистов», — отметил глава государства.

Он отметил, что регулярно пересматривается методика работы.

«Прежнее руководство (министерства здравоохранения – КазТАГ) внезапно решило делить зараженных на симптомных и бессимптомных. Сейчас мы отказались от этой методики. Такие действия порождают сомнения в обществе», — сказал президент.

По его словам, прежние руководители минздрава, несмотря на имевшийся достаточный запас времени, вовремя не приняло меры по борьбе с пандемией.

«Все их прогнозы по числу зараженных и другим показателям оказались ошибочны. В связи с этим были допущены и ошибки на уровне правительства. Это надо говорить открыто. В кризисную ситуацию абсолютно незаметна оказалась и роль службы цифровизации. Чем занимаются цифровые комиссары? Так как это чрезвычайная ситуация, все решения должны приниматься быстро. Предложения и требования министра здравоохранения должны стать исполняться другими членами правительства и акимами в порядке первоочередных обязательств», — подчеркнул Токаев.

Другими словами, добавил он, на время пандемии, нужно считать министра здравоохранения лицом с особыми властью и полномочиями.

«Поручаю правительству и акимам обеспечивать министерство (здравоохранения – КазТАГ) ежедневно обеспечивать отчетами и данными, касающимися пандемии», — сказал Токаев.