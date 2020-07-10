Жумагулов и Шарип покинули посты руководителей ФОМС и «СК-Фармация»

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Айбатыр Жумагулов и Берик Шарип покинули посты руководителей Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и ТОО «СК-Фармация», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

«Приказом министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления и по согласованию с премьер-министром РК освобожден от занимаемой должности председатель правления ТОО «СК-Фармация» Шарип Б.Ш. Приказом министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Жумагулов А.Н.», — говорится в Telegram-канале минздрава в пятницу.

Жумагулов возглавлял ФОМС с марта 2019 года, а Шарип был во главе ТОО «СК-Фармация» с апреля 2020 года.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководителей ФОМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека».