Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Берик Шарип стал вторым главой ТОО «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента, передает корреспондент агентства.

«Приказом министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления и по согласованию с премьер-министром РК освобожден от занимаемой должности председатель правления ТОО «СК-Фармация» Шарип Б.Ш.», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Казахстана в пятницу.

Шарип на указанной должности проработал с апреля 2020 года, но он не первый, кто покинул пост главы «СК-Фармация» после критики высшего руководства страны.

3 февраля 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал полностью заменить штат единого дистрибьютора по закупу лекарств «СК-Фармация».

«Выгони всех, кто в «Фармации» сидит сейчас. Выгони и поставь новых людей, и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются. Почему это делается? Новых людей набери. Это я несколько лет говорю. И ничего не получается», — давал поручение Назарбаев, обращаясь к прежнему министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Первый президент тогда также отмечал, что в стране есть бизнесмены, желающие открыть фармацевтические фабрики, но их не пускают на отечественный рынок.

На тот момент с сентября 2015 года ТОО «СК-Фармация» возглавлял Нуржан Алибаев – на следующий день после критики Назарбаева – 4 февраля он покинул пост главы единого дистрибьютора. На его место был назначен Максим Касатки, который руководил компанией с февраля по октябрь 2017 года, пока не попал под следствие по подозрению в коррупции. В итоге с мая 2018 года на посту руководителя ТОО «СК-Фармация» сначала в статусе исполняющего обязанности (май 2018 года – апрель 2020 года), а затем и председателя правления был Берик Шарип.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФОМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация».