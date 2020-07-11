Алматы. 11 июля. КазТАГ – Лекарства на Т4,7 млн пытались продать по завышенным ценам на теневом рынке в Алматы, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«9 июля уличены недобросовестные работники фармацевтических компаний и аптек, занимающиеся реализацией лекарственных средств по завышенным ценам на теневом рынке. Социальная опасность обусловлена удержанием лекарственных средств на складах до наступления явного дефицита медикаментов. При дефиците согласно рыночным условиям цены растут. Недобросовестные фармацевты в свою очередь не поставляют необходимое количество медикаментов в аптечные сети, а реализуют их на теневом рынке на 30-50 процентов дороже. В ходе мероприятий обнаружены медикаменты «Ингавирин», «Азитромицин», «Зомакс» в количестве 500 упаковок на сумму Т4,7 млн», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 (незаконное предпринимательство) УК РК.