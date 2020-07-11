Клановые интересы какие-то вокруг «СК-Фармация», все там хотят работать – Токаев

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Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Из-за ситуации с пневмонией в Казахстане у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева возник ряд вопросов к министру здравоохранения Алексею Цой по ТОО «СК-Фармация», передает корреспондент агентства.

«В этой связи (в связи с пневмонией – КазТАГ) у меня вопрос по «СК-Фармации» – что это за организация, кто там работает и почему они нас каждый раз подводят? Я уже на протяжении последних 15 лет слышу об этой организации. Все там хотят работать, клановые интересы какие-то вокруг этой организации и так далее. Что вы собираетесь делать?» — спросил Токаев на расширенном заседании правительства.

В ответ Цой пояснил, что ТОО «СК-Фармация» «в основном занимается поставками в государственный сегмент».

«То есть они занимаются поставками централизованными как для больниц, так и для поликлиник. Эти поставки, сейчас они у нас оцифрованы, все контракты заключаются в электронном формате, эффект экономии – он очевиден, то есть, это компания, которая закупает напрямую с заводов, через нее реализуется программа поддержки отечественных товаропроизводителей, то есть фиксированные оффтейк-контракты на 10 лет, и благодаря этому вот фарм-промышленность сейчас дает основной рост в 22% по итогам доклада премьер-министра», — ответил Цой.

То есть это, по словам главы минздрава, «один из механизмов поддержки отечественных товаропроизводителей».

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«Помимо этого они работают с международными организациями, такими, как UNICEF, и прямые контракты с заводами непосредственно за рубежом, которые являются оригинальными препаратами и ввозятся в Казахстан», — добавил министр здравоохранения.

Президент поручил премьер-министру Аскару Мамину заняться «этим вопросом».

«Во-первых, надо начать с кадровых вопросов. Решить кадровые проблемы. Во-вторых, функционально посмотреть. Алексей Владимирович (Цой – КазТАГ) мне сейчас рассказывает весь функционал «СК-Фармации» – это мы знаем, чем он занимается, но как занимается? Вот вопрос в чем. И у меня поручение Шпекбаеву (Алику, председателю агентства по противодействию коррупции – КазТАГ), «антикор», надо посмотреть эту организацию с точки зрения коррупционных рисков. Ну в конце концов, надо разобраться», — поручил глава государства.

Он отметил, что в докладе министра Цоя упоминается получение гуманитарной помощи Казахстаном из Узбекистана, ОАЭ, Катара «и так далее, и тому подобное».

«Но даже неудобно слушать подобную информацию, потому что дожили, как говорится. Получаем гуманитарную помощь лекарствами из такого количества государств. У нас ничего своего нет, получается. Целая организация занимается распределением лекарственных изделий по государственным организациям. Там сидит огромное количество людей, получают зарплату, причем высокую зарплату. Зачем все это? Разберитесь в конце концов», — поручил Токаев главе «антикора».

«Есть, понял», — сказал Шпекбаев.

Как сообщалось 10 июля, на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФОМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация».

 

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