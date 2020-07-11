Токаев акиму Сапарбаеву: Вопрос с постоянными рабочими местами полноценно не решается

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Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву о том, что вопрос с постоянными рабочими местами в регионе полноценно не решается, передает корреспондент агентства.

«Нужно уделять внимание вопросам безработицы. Например, в области по «Дорожной карте занятости» вы планируете временно трудоустроить 18 700 человек, однако вопросы создания постоянных мест и постоянного трудоустройства полноценно еще не решаются, поэтому этим вопросам нужно уделить особое внимание», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства Сапарбаеву.

Аким Жамбылской области согласился с мнением главы государства.

«Те новые рабочие места, о создании которых было сказано только что – это результат реализации упомянутых только что государственных программ. Наша главная цель, как вы сами регулярно поручаете – создание постоянных рабочих мест. Мы сейчас работаем со всеми над созданием постоянных рабочих мест», — заверил в ответ Сапарбаев.

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