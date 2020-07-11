Токаев о неустановленной пневмонии: Ситуация чрезвычайная, смертность очень высокая

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости признать ситуацию с пневмонией чрезвычайной, передает корреспондент агентства (в техповторе цифра в первой цитате министра Алексея Цой «6436» заменена на «63 436»).

«Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, и которые естественно не учитываются в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии?» — спросил Токаев у министра здравоохранения Алексея Цой в ходе расширенного заседания правительства.

В ответ глава минздрава уточнил, что за первое полугодие 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 98 546 случаев заболевания пневмонией, а в 2019 году было 63 436 случаев – рост составил 55,4%.

«Данные цифры – у нас они официально автоматически поднимаются с каждой медицинской организации, и такие расчеты есть», — ответил Цой.

Президент отметил, что это «почти 100 тыс. заболевших» и уточнил, «за какой период?», на что министр повторил, что речь идет о первом полугодии 2020 года.

«За первое полугодие скончалось 600… Первое полугодие, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число зарегистрированных смертей от пневмонии – 1772 случая, 1780 случаев в 2019 году было», — уточнил Цой.

«Это очень большой показатель со знаком минус», — отметил Токаев.

«По итогам года, полугодия вот такие цифры, но, Касым-Жомарт Кемелевеч, в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне 2019 года было 274 случая. То есть в 2,3 раза летальность в июне месяце увеличилась», — проинформировал глава минздрава.

«Усилия министерства здравоохранения надо направлять и на пневмонию. Посмотрите, что делается», — сказал президент.

«Касым-Жомарт Кемелевич, мы их мониторим. С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть – они пневмонией неуточненного… То есть отрицательный с коронавирусом, но в наших стационарах они лежат. То есть мы это учитываем, в том числе в потребности в койках, и в аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ)», — заверил министр здравоохранения.

«То есть ситуация чрезвычайная? Смертность очень высокая. Это надо признать», — сказал Токаев.

«Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет», — признал Цой.

«Что за пневмония это? Какова ее природа?», — спросил Токаев.

«Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные – это 7348, бактериальные – 9759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией – это 39 702», — уточнил Цой.

«Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении – это пневмония. Закрывать глаза или как-то увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют», — отметил Токаев.

К вопросу пневмонии глава государства вернулся и в ходе доклада акима Восточно-Казахстанской области Данияла Ахметова.

«Понятно, вы (Ахметов – КазТАГ) человек опытный, но, возвращаясь к исходному вопросу, о чем мы сейчас говорили с министром здравоохранения Алексеем Владимировичем Цоем, у вас вот соотношение коронавируса и пневмонии – сколько человек болеет пневмонией, по сравнению с коронавирусом, и смертность от нее? Потому что я чувствую, что пневмония тоже становится очень серьезной проблемой», — поинтересовался Токаев у Ахметова на расширенном заседании правительства.

Аким ВКО в ответ заявил, что по статистике, 75% – это ОРВИ.

«Всего по области был пролечен за этот период весь 1891 с диагнозом пневмония, к сожалению, да, есть у нас летальные случаи, что соответствует общей практике. Мы этот вопрос держим на контроле, мы видим, оно практически, я вам честно скажу, каждого больного, да, действительно, такой факт имеется», — сказал Ахметов.

Напомним, 9 июля на сайте посольства Китая в Казахстане было опубликовано предупреждение для китайских граждан.

«Согласно сообщениям казахстанских СМИ, с середины июня заболеваемость пневмонией в Атырау, Актобе и Шымкенте значительно возросла. На данный момент инфицировано около 500 человек и более 30 человек находятся в критическом состоянии. В первой половине этого года от пневмонии умерло 1772. Только в июне погибло 628 человек, включая граждан Китая. Смертность от этой болезни намного выше, чем от новой коронавирусной пневмонии», — говорится в сообщении на сайте посольства Китая в Казахстане.

10 июля минздрав опроверг указанную информацию, однако о ситуации с пневмонией в Казахстане в настоящий момент пишут ведущие мировые СМИ.