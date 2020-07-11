Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор и сделал последнее предупреждение акиму Атырауской области Махамбету Досмухамбетову, передает корреспондент агентства.

«В целом, понятно – объемы работ вами снижены. Я тут поручал помогать: «Новый аким, нефтяник, фамилия известная, давайте помогайте, помогайте» – что-то плохо идет у вас там работа, показатели, и особенно в отношении пандемии. А что мешало организовать? Мы-то знаем, какие там предприятия, и что делается нефтяной отраслью, но нет результатов. Поэтому правительственную комиссию, Аскар Узакбаевич (премьер-министр Мамин – КазТАГ) нужно в срочном порядке направить в Атыраускую область, помочь акиму. Я вам объявляю выговор, последнее предупреждение. Потому что мы же не можем тянуть целую область отсюда», — сказал Токаев акиму Досмухамбетову на расширенном заседании правительства.

По последним данным в Атырауской области зафиксировано 7393 случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), от COVID-19 умерли 13 человек.