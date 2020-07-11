Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Лишь на юго-западе и северо-западе Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и северо-западе погода — без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +18+20.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Восточно-Казахстанкой области днем дождь с грозой, местами град, шквал ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Карагандинской области ночью дождь с грозой, местами ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +34), ночью +12+17 (на юге +20).

В Алматинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +16+21.

В Туркестанской области дождь с грозой, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37 (на западе +40), ночью +18+23 (на западе +26).

В Павлодарской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Жамбылской области ночью кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Костанайской области без осадков, сильная жара. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Северо-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара. Днем +34+39, ночью +23+28.

В Атырауской области ночью кратковременный дождь с грозой, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +22+27.

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +21+26.

В Актюбинской области днем кратковременный дождь с грозой, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38 (на юге +41), ночью +16+21 (на юге +24).

В Западно-Казахстанской области кратковременный дождь с грозой, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +34+39 (на юге +42), ночью +18+23 (на юге +26).

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозами дождей на горных реках востока и юго-востока республики ожидаются подъемы уровней воды. На остальных реках республики значительных изменений не ожидается, будут наблюдаться небольшие колебания уровней воды», — предупредили синоптики.