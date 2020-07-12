Бывший топ-менеджер «Самрук-Қазына» возглавил компанию «СК-Фармация»

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Назначен председатель правления ТОО «СК-Фармация», сообщает пресс-служба премьер-министра.

«По согласованию с премьер-министром РК Искалиев Ерхат Серикович назначается на должность председателя правления ТОО «СК-Фармация», — говорится в сообщении в воскресенье.

Искалиев с мая 2018 года по настоящее время занимал должность председателя подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей, до этого в 2016-2018 годы возглавлял отраслевую дирекцию «Транспорт и Логистика» фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына», с 2015 по 2016 год работал первым вице-президентом ОАО «Объединенная Транспортно-Логистическая Компания».

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФОМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.