Межведомственный совет по защите прав потребителей создают в Казахстане

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Межведомственный совет (МВС) по защите прав потребителей создают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Образовать межведомственный совет по защите прав потребителей», — говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

Ожидается, что это будет консультативно-совещательный орган при министерстве торговли и интеграции.

«Совет создан в целях обеспечения координации деятельности по защите прав потребителей, а также выработки предложений и рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей», — сказано в положении о совете.

Задачей МВС названы выработка рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования: 1) государственной политики в сфере защиты прав потребителей; 2) деятельности государственных органов в сфере защиты прав потребителей; 3) законодательства Республики Казахстан в сфере защиты прав потребителей; 4) деятельности общественных объединений потребителей, в том числе по осуществлению ими общественного контроля; 5) деятельности субъектов досудебного урегулирования потребительских споров; 6) деятельности представителей законных интересов потребителей.

Планируется, что в состав совета войдут:

министр торговли и интеграции Республики Казахстан, председатель;

вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан, заместитель председателя;

председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, заместитель председателя;

заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, секретарь;

вице-министр финансов Республики Казахстан;

вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;

вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан;

вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;

вице-министр образования и науки Республики Казахстан;

вице-министр энергетики Республики Казахстан;

вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;

заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан;

заместитель Министра юстиции Республики Казахстан;

заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию);

депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию);

представитель Верховного суда Республики Казахстан (по согласованию).