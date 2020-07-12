Межведомственный совет по защите прав потребителей создают в Казахстане

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Межведомственный совет (МВС) по защите прав потребителей создают в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Образовать межведомственный совет по защите прав потребителей», — говорится в проекте постановления правительства Казахстана.
Ожидается, что это будет консультативно-совещательный орган при министерстве торговли и интеграции.
«Совет создан в целях обеспечения координации деятельности по защите прав потребителей, а также выработки предложений и рекомендаций по вопросам защиты прав потребителей», — сказано в положении о совете.
Задачей МВС названы выработка рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования: 1) государственной политики в сфере защиты прав потребителей; 2) деятельности государственных органов в сфере защиты прав потребителей; 3) законодательства Республики Казахстан в сфере защиты прав потребителей; 4) деятельности общественных объединений потребителей, в том числе по осуществлению ими общественного контроля; 5) деятельности субъектов досудебного урегулирования потребительских споров; 6) деятельности представителей законных интересов потребителей.
Планируется, что в состав совета войдут:
министр торговли и интеграции Республики Казахстан, председатель;
вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан, заместитель председателя;
председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, заместитель председателя;
заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, секретарь;
вице-министр финансов Республики Казахстан;
вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан;
вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;
вице-министр образования и науки Республики Казахстан;
вице-министр энергетики Республики Казахстан;
вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;
заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан;
заместитель Министра юстиции Республики Казахстан;
заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию);
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию);
представитель Верховного суда Республики Казахстан (по согласованию).