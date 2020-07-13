Есть ли «государство» в стране Казахстан?

Сетевые СМИ о действиях власти в условии эпидемии и карантина

«Токаев заявил о расследовании причин системных ошибок в сфере здравоохранения» — В Казахстане проведут расследование причин возникновения системных ошибок в системе здравоохранения. Об этом в телеобращении заявил Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Нужно признать, что система здравоохранения не смогла противостоять болезни. По этому вопросу мы проведем расследование и извлечем урок. Оценим ошибки, допущенные акимами«, — сказал Президент РК.

По его словам, системные ошибки бывшего руководства Министерства здравоохранения РК и нерасторопность акимов стала причиной возникновения второй волны коронавируса в Казахстане.

«К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов – мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией«, – сказал Токаев.

Роман ИВАНОВ – «При коронавирусе акимы отрабатывают «на троечку»» — В очередном полугодовом рейтинге акимов областей и городов республиканского значения бывшие лидеры слетели в конец таблицы. В целом в условиях пандемии ни один не смог набрать среднюю оценку в 4 балла по 7-балльной шкале. Рейтинг на основе экспертных оценок составил ОФ «Стратегия».

В первом полугодии 2020 оценки акимам снизились по сравнению с 2019. Эксперты оценили работу всех ниже среднего. Ни один из акимов не перешагнул порог в 4 балла (по семибалльной шкале).

«Общество и власть: какие «болезни» Казахстана выявил COVID-19» — Вторая волна коронавируса в Казахстане сопровождается увеличением числа зараженных и беспокойством населения на фоне нехватки лекарственных препаратов в свободной продаже, труднодоступности медицинской помощи и новых карантинных мер. О том, как повлиять на сегодняшнюю ситуацию и причинах ее возникновения в интервью Ia-centr.ru рассказала Гульмира ИЛЕУОВА, руководитель ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

— Если обратиться к статистике, то складывается ощущение, что очень много внимания изначально уделялось противоречивым рекомендациям ВОЗ. При этом сами власти в Казахстане не сформировали собственного представления о пандемии, такого алгоритма действий для населения и медицинских учреждений, которые бы соответствовали реалиям Казахстана. Я считаю, что если бы на момент, когда был введен первый карантин, властями проводилась аналитическая работа, оценка возможных рисков и потенциальных сценариев (актуальных в весенний период), то сейчас не случился бы коллапс: паника среди населения и недостаток лекарственных средств в аптеках.

Властям необходимо глубоко проанализировать сложившуюся ситуацию, самокритично посмотреть на свои действия, оценить те алгоритмы, которые они предложили населению, выделяя пробелы и ненужные действия, приведшие ситуацию в стране к плачевному состоянию. Необязательно данную информацию сообщать населению, но аналитики через действия представителей власти и поступательную политику по преодолению распространения COVID-19 смогли бы уже оценивать и прогнозировать будущее развитие событий. Важно, учитывать, как власти повлияли на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в государстве.

Боюсь, что про внушительные штрафы (более 80 тыс. тенге) многие казахстанцы просто не знают. Данная ситуация в большей степени представляет собой риск коррупционных действий со стороны полиции, чем говорит о существовании некой противоэпидемиологической меры.

Айдар АЛИБАЕВ, экономист – «Технический локдаун» — За весь период начиная с появления вируса в марте власти показали свою несостоятельность и неумение решать сложные задачи в непривычных условиях. И тогда чиновники вернулись к прежним проверенным методам, которые удаются им лучше всего. А именно к методам ограничений и запретов.

С 5 июля в нашей стране введен новый режим карантина — так называемый локдаун. Слово, которое непонятно не только народу, но и самим чиновникам и которого нет ни в одном законодательном акте. И хотя многие субъекты малого и среднего бизнеса продолжают работать, заметно ужесточились санитарные требования к физическим и юридическим лицам. Если быть точнее, серьезно возросли штрафы за нарушения.

Ведь какие широкие возможности открывает так называемый локдаун! Теперь любого из нас, не пользующегося маской, могут оштрафовать на 30 МРП, а это более 83 тысяч тенге. Если же санитарные нормы нарушены малым предприятием, то ему грозит наказание в виде 230 МРП — почти 640 тысяч тенге! Среднее предприятие может потерять 310 МРП (861 тысяча), а крупное — аж 1400 МРП, т. е. почти 4,5 миллиона тенге!

И не до конца понятно, какую в итоге цель преследовали чиновники — собрать побольше денег в худеющий бюджет или создать коррупционный рай для проверяющих?

И в связи с этим у меня возникло конкретное предложение: господа чиновники, возьмите паузу хотя бы на период пандемии! Сейчас тяжело всем, а особенно бизнесу, который должен сражаться за выживание: и маленьким магазинчикам возле дома, и крупным компаниям, строящим больницы и школы, и сборщикам мебели, и продавцам компьютеров. Но от того, как все они будут противостоять экономическому кризису, пришедшему вместе с коронавирусом, зависит наше общее благополучие. Выстоит бизнес, сохранит рабочие места и способность платить налоги — экономика получит шанс на восстановление. Но если участковые и другие ушлые ребята с корочками добьют коммерческий сектор своими проверками, вымогая взятки, завтра государство не сможет платить зарплаты бюджетникам — деньги негде будет взять. Нацфонд у нас не резиновый, нефть дорожать не спешит, одна надежда на внутренние резервы. Нужно понимать, что все мы в одной лодке.

Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Государство в Казахстане – фикция» — Коронавирус наглядно доказал одну простую вещь – государство в Казахстане не работает. Его нет. Нет никакой единой, продуманной, разумно организованной системы. Есть совокупность невнятных структур, у которых нет ни мотивации, ни этики, ни внутренней организации. В мирное время эта совокупность худо-бедно помогала решать текущие вопросы. В стрессовой ситуации она моментально деградировала и развалилась.

И дело не только в здравоохранении, о котором сейчас говорят все. Да, врачи на местах проявляют настоящий героизм, но это не помогает, потому что система не работает. Потому что ее слишком долго разваливали реформами, слишком долго бездарно управляли, слишком долго использовали как инструмент для обогащения. Но началось все не с медицины, нет.

Вы ведь помните, что первой в кризис впала в ступор система образования… За образованием посыпалась социалка – вы же помните, с какими трудностями столкнулись люди при попытке получить печально известные 42 500? Сейчас не справляется медицина. Знаете, кто будет следующим не справившимся? Полиция.

Кризис, обрушиваясь на любую нашу систему, ломает ее к чертям. Так происходит по всему миру, скажете вы. Возможно. Но во всем мире пытаются делать выводы из ошибок – а у нас нет.

Государство в Казахстане – фикция. Мы шли к этому тридцать лет, кое-как преодолевая различные кризисы, и вот, наткнулись на кризис, с которым справиться уже не можем.

Роман ИВАНОВ – ««Осенняя волна» коронавируса — чем она обернется для казахстанцев?» — Осенью к коронавирусу добавятся многочисленные «сезонные заболевания». Эксперты полагают, что к этому не готова ни медицина, ни экономика. Принимаемые меры не системны, а точечны, да еще и не дают желаемого эффекта. И главное — мирового позитивного опыта тоже нет.

Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ главной проблемой, которую показал коронавирус, назвал неэффективность работы госаппарата. В первую очередь это заключается в отсутствии скоординированности. И похоже, осенью мы еще раз наступим на те же грабли.

Эксперт предположил, что помочь здесь могли бы некие кадровые решения. Но самих новых кадров не видно. Поэтому и каких-то прорывов ожидать не приходится.

Вторую проблему Казначеев усмотрел в состоянии отечественной системы здравоохранения. Она оказалась просто не готова к различного рода эпидемиологическим ситуациям. Сейчас на всех уровнях власти утверждают, что в этом направлении ведется активная работа.

Однако Казначеев настроен скептически — Остававшийся от советской системы запас прочности себя исчерпал, А нового ничего не создали. Коммерциализация здравоохранения показала себя в полный рост.

Так что если осенью будет новый виток, противопоставить ему почти нечего.

Третий ключевой момент — общее состояние социальной и экономической сфер. Но тут пандемия только усугубила уже существующие неприятности. Например, падение цен на энергоносители, в результате чего экспортеры перестали получать прибыль. Казначеев считает, что к осени (а возможно, и к зиме) цены не восстановятся.

В целом Казначеев полагает, что приходится готовиться к худшему, потому что предпосылок для улучшения ситуации пока не видно ни в одной из сфер.

И общество, и власть находятся в ситуации «тотальной неопределенности». Причем столкнулись с ней впервые, и ничего дельного пока никто предложить не может. Разве что разовые меры вроде контроля за ценами на лекарства или дополнительные койко-места. Но этого явно мало. Да и за ценами следить получается не очень хорошо.

Экономист Петр СВОИК разделяет его пессимизм и полагает, что дальше будет хуже как в экономике, так и в социальной сфере. Карантин, закрывающийся бизнес, сокращение рабочих мест — об этом уже говорилось неоднократно, но, судя по всему, скажут еще не раз. Все это бьет по доходам не только населения, но и бюджета.

Сегодняшняя модель выстроена при росте не только цен, но и физического объема экспорта. А сейчас он достиг предела — и миру больше не нужно, и мы добывать больше не можем — Правительство ведет себя так, как будто все пройдет и вернется на круги своя. Что закончится не только пандемия, но и мировой кризис, и все станет так, как было года четыре назад. Не закрытые аптеки и дорогие маски, а непонимание факта, что уже не будет как прежде, и есть самое слабое место, — сказал Своик.

Эксперт предлагает взглянуть на проблему с другой стороны и в более долгосрочной перспективе — Мы все (и общество, и власть) полностью заняты проблемой «где достать лекарства и какие маски носить». Правительство увязло в текучке. Мы не понимаем, что уже сейчас мир не такой, каким был год назад, а через пару лет он будет принципиально иным. Нет никакой новой стратегии, одна текучка, — считает он.

Между тем, подчеркнул Своик, уже нужно думать, как жить в новой реальности, угадать, какой она вообще будет.

Сауле ИСАБАЕВА — «Правительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис?» — Казахстанское правительство потерпело фиаско в противостоянии с коронавирусной инфекцией. В любой другой ситуации логичным решением была бы его отставка, однако в условиях эпидемии, экономического кризиса и продолжающегося транзита власти такой шаг многим экспертам видится сомнительным. Нет смысла менять коней на переправе, да и не факт, что новая команда проявит себя лучше. Пока в стране не будет выработан адекватный экономический курс, любое правительство обречено на неэффективность, считает наш сегодняшний гость политолог Данияр АШИМБАЕВ.

— Качество госуправления оказалось ниже плинтуса. Стало очевидно, что нужно кардинально менять подходы не только в сфере здравоохранения, но и в системе образования, социальной политики, в том, что касается создания рабочих мест, макроэкономики. Мы столкнулись с тем, что во власти элементарно не осталось экономистов, способных четко сформулировать эти подходы и выработать принципы, на которых они будут реализовываться.

Проблема еще в том, что правительство – не монолитная команда, а как бы коалиционная. Причем это коалиция не равных партий, а равных групп влияния и олигархии. И чтобы заставить кабмин работать как единое целое, нужен достаточно сильный человек. В принципе, тот же Аскар Мамин вполне удовлетворяет этим требованиям. У него есть опыт работы и вице-премьером, и министром, и акимом, и руководителем «Казахстан темир жолы». Он достаточно компетентен в экономике, в оперативном управлении, но на правительстве лежит масса текущих дел. А идеология и стратегия реформ всегда исходили от президента и его администрации.

На правительстве одновременно висит реализация посланий и задач, поставленных Токаевым, а также реализация посланий и задач, поставленных на прошлых выборах Назарбаевым и партией «Нур Отан». А это гигантский объем программ. Прибавьте к этому срочные карантинные меры, обострение таможенных споров и т.д.

Татьяна КИСЕЛЁВА – «Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев — антикризисные советы экономиста» — По мнению экономиста Асета НАУРЫЗБАЕВА — Сложившаяся в стране ситуация демонстрирует безнравственность отдельных чиновников. Сначала мы зашли в карантин очень правильно — стали раздавать населению 42 500 тенге. Потом решили, что эти деньги надо раздавать не всем, а только по списку, который сформируют сами же чиновники. Так совершенно некоррупционная идея попалась на коррупционный крючок. В дальнейшем все действия власти были абсолютно кривыми. Остановив экономику и получив паузу во времени для подготовки системы здравоохранения к пандемии, они ею не воспользовались. Мы-то думали, что минздрав и остальные готовились, а они только пускали пыль в глаза. В итоге коронавирус в Казахстане стал «болезнью медиков, — отмечает экономист.

Все упирается в качество управленцев. У нас оно страдает, и не только в медицине. Наши управленцы привыкли жить подачками. Их единственная забота — получить «рахмет». Нормальных управленцев, которые могли бы правильно организовать карантин, не осталось. Те, что остались, не допущены к принятию решений. А те, кто принимают решения, сами не знают, что делать.

Следствием отрицательного отбора менеджмента можно считать и ситуацию, когда медсестра в Жамбылской области пожаловалась, что руководство просило ее вернуть часть коронавирусной премии. Управленцы на местах заточены на то, чтобы «делать деньги», и в лучшем случае грамотный там один человек, а вокруг него «помогайки». Это картина нашего госуправления. Чтобы бороться с кризисом сейчас, в управлении нужны люди, которые кризис уже проходили.

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