36 фактов незаконной торговли лекарствами и СИЗ выявили в Нур-Султане

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – 36 фактов незаконной торговли лекарствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) выявили в Нур-Султане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«За восемь дней сотрудниками департамента полиции (Нур-Султана – КазТАГ) выявлено 36 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты: лекарств – 4,5 тыс. упаковок и маски 238,5 штук, а также градусники, защитные халаты, костюмы, перчатки, медицинские шапочки, очки, антисептические средства и иные медицинские изделия», — говорится в сообщении в понедельник.

Так, по улице Орынбор задержана автомашина Volkswagen, в ходе осмотра которой изъято 165 упаковок с капсулами китайского производства Lianhua.

«Данный препарат не имеет разрешительных документов на реализацию и использование на территории Республики Казахстан. Задержанный местный житель признался, что приобрел препараты на одном из сайтов и пытался их реализовать на территории города. В настоящее время устанавливается происхождение данных лекарственных средств», — уточнили полицейские.

Во втором случае по улице Янушкевича задержан 33-летний житель города, которого подозревают в попытке реализовать дефицитные лекарственные средства: «Парацетамол», «Ингавирин», «Дексаметазон», «Цефтриаксон», «Ледокаин», «Эуфилин», «Суммамед» и «Ципролет».

«В третьем случае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 6,5 тыс. масок», — сказано в сообщении.