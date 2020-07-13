Минздрав назвал имена умерших при борьбе с коронавирусом медиков Казахстана

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Министерство здравоохранения назвало имена умерших при борьбе с коронавирусной инфекцией медиков Казахстана, передает корреспондент агентства.

В списке умерших сотрудников учреждений здравоохранения, представленном в понедельник минздравом, указаны:

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семей» (ВКО) Буланов Бекжан Серикбосынович, 1974 г.р.

Кандидат медицинских наук, Ассистент кафедры факультетской терапии в НАО «Медицинский университет Семей», врач гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Баркибаева Нургуль Рамазановна, 1970 г.р.

Младший медицинский персонал в КГП на ПХВ «Поликлиника 3» г.Экибастуза (Павлодарская область) Мукашева Айгерим Какимовна, 1971 г.р.

Медицинский работник среднего звена в ТОО «Поликлиника 1» (Павлодарская область) Шарипова Гульбаршин Хасеновна, 1960 г.р.

Медицинский работник среднего звена в КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» Лошманова Ольга Васильевна, 1972 г.р.

Сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра морфологических исследований (г.Алматы) Меркуленко Владимир Павлович, 1959 г.р.

Медицинский работник среднего звена Байганинской районной больницы (Актюбинская область) Егеубай Кулай, 1965 г.р.

Врач филиала Араломорской противочумной станции РГП на ПХВ Национального Научного центра особо опасных инфекций МЗ РК (Кызылординская область) Айсауытов Болатбек Накибаевич, 1968 г.р.

Врач Центральной районной больницы п.Узнагаш (Алматинская область) Алашбаев Бегалидин Байжонович, 1984 г.р.

Врач ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» (Акмолинская область) Исаев Олег Николаевич, 1967 г.р.

Медицинский работник среднего звена в ГКП на ПХВ Егиндыкольская районная больница (Акмолинская область) Байгабулова Сауле Олжабаевна, 1974 г.р.

Врач ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г.Нур-Султан Кожагалиев Олжабай Мусаипович, 1959 г.р.

Врач хирург ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» г.Шымкент Малибеков Жанибек Жумашевич, 1967 г.р.

Младший медицинский персонал КГП «Узункольская районная больница» (Костанайская область) Макарова Тамара Георгиевна, 1978 г.р.

Медицинская сестра школы № 9 КГП «Житикаринская районная больница» (Костанайская область) Новоселова Елена Анатольевна, 1965 г.р.

Инфекционист консультативно- диагностического отделения Атырауской областной больницы №2 Даулетов Жумабек Багитович, 1956 г.р. (стаж 38лет 10мес)

Секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна, 1963 г.р. (стаж 22года)

Врач рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, 1954 г.р. (стаж 38л 5мес)

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, Главный государственный санитарный врач Алматинской области Баймухамбетов Кайрат Кажиманович, 1964 г.р.

Главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухар-Жырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Айжигитов Бакберген Сагымкожаевич, 1963 г.р.

Заведующий Центром эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «городской диагностический центр» управления здравоохранения г. Шымкента Курекбаев Бауыржан Ордабекович, 1960 г.р.

Врач Центра эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «городской диагностический центр» управления здравоохранения г.Шымкента Мамаев Хасым Махмудович, 1959 г.р.

Врач ГКП на ПХВ «Городской больницы №2» г.Шымкент Садиев Орынбасар Алипбекович, 1950 г.р.

Фельдшер ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинский помощи» г.Шымкент Ауельбаев Тимур Айдарханович, 1976 г.р.

Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» г.Шымкент Альмаханова Кафиза Батырхановна, 1961 г.р.

Заведующая отделом ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» г.Шымкент Абдикулова Мариям Кабылбековна, 1966 г.р.

Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» г.Шымкент Байменова Гаухар Аштаевна, 1970 г.р.

Заведующая отделом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» г.Шымкент Тажденова Агзипа Насыровна, 1962 г.р.

13 июля в Казахстане – день общенационального траура по казахстанцам, умершим в результате пандемии COVID-19. В 12.00 по времени Нур-Султана по всему Казахстану будет объявлена минута молчания. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлечения.