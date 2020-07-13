Рекордный объем операций по купле-продаже китайских юаней совершили в июне на KASE

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) китайским юанем в июне 2020 года вырос по сравнению с маем почти в 14 раз, до 277,91 млн, сообщает Национальный банк Казахстана.

Объем торгов юанем в июне стал рекордным. По сравнению с самым большим объемом – в январе, объем вырос в пять раз.

В июне на KASE продано также $2,095 млрд – на 31% больше, чем месяцем ранее, следует из отчета Нацбанка в понедельник.

Евро в июне на KASE, согласно отчету, продано в 1,7 раз больше, чем в мае – 3,606 млн, российских рублей – в 1,6 раза больше, чем в мае –355 млн.

Биржевые средневзвешенные обменные курсы на конец июня составили: Т403,93/$1, Т450,75/1 евро, Т5,76/1 рубль и Т57,15/1 юань.