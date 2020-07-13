Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – 94 человека выдвинули свои кандидатуры на выборы в казахстанский сенат, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана.

«Всего за период с 13 июня по 12 июля 2020 года по республике были выдвинуты 94 кандидата в депутаты сената парламента Республики Казахстан. Для сравнения в 2017 году на очередных выборах в сенат были выдвинуты 89 кандидатов, в 2014 году – 88, в 2011 году – 96», — сказал на заседании ЦИК в понедельник председатель Центризбиркома Берик Имашев.

Таким образом, заявили в комиссии, «по последним четырем избирательным кампаниям выборов депутатов верхней палаты парламента по итогам выдвижения на один мандат сенатора приходится в среднем более пяти претендентов».

В 2020 году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Алматинской области – девять человек, в Нур-Султане – восемь, в Алматы – семеро. Наименьшее – по четыре претендента выдвинулись в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Шымкенте.

«В ходе нынешних выборов в сенат число воспользовавшихся правом на самовыдвижение – 82 кандидатов или 87% (для сравнения, в 2017 году – 92,1%, в 2014 году – 82,9%, в 2011 году 82,7%). При этом маслихатами выдвинуты 12 кандидатов (в 2017 году семь или 7,9%)», — говорится в сообщении.

Также отмечается политическая активность женщин в избирательных кампаниях.

«Среди выдвинутых кандидатов 19 женщин (в 2017 году было – 13, в 2014 году – пять, в 2011 году – шесть)», — уточнил Имашев.

Средний возраст кандидатов составляет 51,1 лет (в 2017 году – 51,9, в 2014 – 54,1, в 2011 – 53,3). Самому молодому кандидату 30 лет, наибольший возраст среди претендентов – 69 лет.

По специальностям: 29 – инженеры, 20 – экономисты, 12 – педагоги, 10 – юристы, 10 – работники аграрной сферы, семеро – врачи, трое – журналисты, один – политолог, один – другие.

«Среди выдвинутых кандидатов: 38 работников коммерческих структур; 23 работника государственных организаций, предприятий и учреждений; 18 государственных служащих, девять представителей общественных организаций, двое не работающих. Также свои кандидатуры выдвинули четыре действующих сенатора», — сказано в сообщении.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената, который продлится до 23 июля.

«По состоянию на 13 июля текущего года, областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями зарегистрированы 62 кандидата в депутаты сената. Выборная кампания проходит в соответствии с избирательным законодательством и находится на постоянном контроле Центральной избирательной комиссии РК», — заверили в ЦИК.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля. На проведение выборов из республиканского бюджета выделяют Т254,7 млн. 25 июня ЦИК РК установил размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы. Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт Центризбиркома.