Более 2,6 тыс. кислородных концентраторов и медгазов пообещали купить для стационаров РК

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«Обоз на Нур-Султан». Под грифом «Секретно» «Обоз на Нур-Султан». Под грифом «Секретно»
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Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Более 2,6 тыс. кислородных концентраторов и медгазов пообещали купить для стационаров Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Акиматами регионов в оперативном порядке приобретаются более 2,6 тыс. единиц кислородных концентраторов и медицинских газов в целях обеспечения кислородной поддержкой пациентов, находящихся в стационарах», — говорится в сообщении межведомственной комиссии (МВК) по итогам ее заседания в понедельник.

Как отмечается, в связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм, министерствам здравоохранения, внутренних дел, акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп с принятием всех мер, направленных на устранение выявляемых нарушений карантинного режима (для физических лиц предусмотрен административный штраф на сумму 30 МРП, для юридических лиц – 230 МРП).

«Все строгие ограничительные меры в стране были приняты. Теперь с привлечением потенциала всех общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного режима до каждого жителя нашей страны, вплоть до отдельного района, поселка и двора», — подвел итоги председатель МВК – вице-премьер Ералы Тугжанов.

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