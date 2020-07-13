Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Акимат Алматы мониторит цены только в 105 из 800 аптек города, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«У нас 800 аптек. Обороты этих 105 аптек составляют более 70%, то есть люди ходят, в основном, в эти аптеки. Остальные бывают рядом с магазином, внутри магазина, мелкие», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что данные 105 аптек были выбраны, поскольку там имеется видеонаблюдение.

«Почему не сразу 800? Объясню. У нас был опыт, когда мы мониторили наличие и реализацию цен на маски еще с апреля месяца, мы выбрали эти 105, потому что там есть видеонаблюдение. Если в одни руки отпускается не более трех упаковок, так это мы должны мониторить, мы должны фиксировать. И во-вторых, проходимость этих аптек, спрос очень большой», — добавил он.

По словам Туякбаева, список аптек, в которых проводится мониторинг цен, будет увеличен до 200.