Власти РК заявили о снижении до Т85 предельной розничной цены медицинских масок

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Власти Казахстана заявили о снижении до Т85 предельной розничной цены медицинских масок, передает корреспондент агентства.

«Снижена предельная розничная цена одноразовых медицинских трехслойных масок со Т118 до Т85, то есть на 28%», — говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК), опубликованном на ее Telegram-канале.

Как заявили в МВК, «с учетом объемов отечественного производства, на сегодня в регионах сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов».

«В страну доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены между регионами. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных средств», — сказано в сообщении.