Алматы. 13 июля. КазТАГ – Чемпионат мира-2021 по лыжным гонкам пройдет без изменений, сообщает пресс-служба Национального комитета.

«Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь на сезон 2020/2021. По информации FIS, «Тур де Ски» и чемпионат мира пойдут без изменений. На сегодняшний день сроки проведения многодневки — 1-10 января. Мировое первенство же примет Германия, а именно Оберстдорф. Соревнования запланированы на период с 23 февраля по 7 марта», — говорится в сообщении в понедельник.