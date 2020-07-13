Чемпионат мира-2021 по лыжным гонкам пройдет без изменений

Новости 89 0

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Чемпионат мира-2021 по лыжным гонкам пройдет без изменений, сообщает пресс-служба Национального комитета.

«Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь на сезон 2020/2021. По информации FIS, «Тур де Ски» и чемпионат мира пойдут без изменений. На сегодняшний день сроки проведения многодневки — 1-10 января. Мировое первенство же примет Германия, а именно Оберстдорф. Соревнования запланированы на период с 23 февраля по 7 марта», — говорится в сообщении в понедельник.

Похожие материалы:

  1. Умерла казахстанский журналист Мира Мустафина
  2. Чемпионат Казахстана по футзалу перенесен на август
  3. США выйдет из состава ВОЗ в июле 2021 года
  4. Образовательный госзаказ на подготовку 5 тыс. специалистов готовит на 2020-2021 годы МЗ РК
  5. МОН обсуждает с МЗ РК и другими госорганами варианты обучения школьников в 2020-2021 году

Новости партнеров

Загрузка...