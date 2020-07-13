Алматы. 13 июля. КазТАГ – Черный список чиновников, грубо нарушающих гражданские права, создадут в Казахстане, сообщил известный бизнесмен и правозащитник Барлык Мендыгазиев.

«Главная миссия Фонда борьбы за гражданские права в Казахстане Freedom Kazakhstan: 1. Целевая финансовая и юридическая помощь всем без исключения политзаключенным и политически репрессированным гражданам Казахстана, вне зависимости от их принадлежности к различным демократическим партиям и движениям; 2. Создание черного списка всех государственных чиновников и госслужащих Казахстана, которые грубо нарушают гражданские права», — написал Мендыгазиев в понедельник в социальной сети, анонсируя создание фонда Freedom Kazakhstan.

Он уточнил, что фонд будет некоммерческим и негосударственным.

«Что меня подтолкнуло на такое гражданское активное действие? Я всегда считал и считаю что народ Казахстана в какой-то мере несет часть ответственность за экономический, социальный и политический хаос, который происходит сегодня в нашей стране из-за нашей пассивности к политической жизни Казахстана за последние 30 лет правления Назарбаева. Дальнейшее наше бездействие, уже точно приведет всю нашу страну и всех нас к полному обнищанию и не только экономическому, но и культурному!» — считает правозащитник.

Как уточнил Мендыгазиев, Freedom Kazakhstan будет содержаться только на частные пожертвования меценатов-предпринимателей и на добровольные пожертвования участников фонда.

«Фонд будет работать вне зависимости от меня лично или от кого-то либо из нас в отдельности, фонд будет жить и работать только по коллегиальному решению и вся информация о фонде будет совершенно публична и прозрачна. Фонд борьбы за гражданские права Freedom Kazakhstan – это временная организация и будет существовать до тех пор пока в Казахстане окончательно не будет построено свободное гражданское и демократическое общество», — сообщил он.

По его словам, он уже внес сумму в $50 тыс. «в качестве первого и не последнего пожертвования» в помощь нашим гражданам, которые уже сегодня подвергаются политическим репрессиям и преследованиям.

«Фонд борьбы за гражданские права Freedom Kazakhstan будет оказывать финансовую и юридическую помощь всем без исключения активным гражданам Казахстана демократического толка», — подчеркнул Мендыгазиев.