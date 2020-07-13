Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил двоих казахстанских врачей, сообщает пресс-служба Акорды.

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга: присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) – заведующему отделением ГКП «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области; Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) – главному врачу ГКП «Областная клиническая инфекционная больница», Актюбинская область», — говорится в указе Токаева в понедельник.

Указ введен в действие со дня подписания.

13 июля в Казахстане – день общенационального траура по казахстанцам, умершим в результате пандемии COVID-19. В 12.00 по времени Нур-Султана по всему Казахстану будет объявлена минута молчания. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлечения.