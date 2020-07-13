«В Казахстане траур по погибшим от коронавируса». «Лента в соцсетях превратилась в некролог». «Медицинский кризис породил экономический, политический рядом». «Коррупция и гламур: почему уволили руководителей «СК-ФАРМАЦИЯ» и ФОМС»

Сетевой Казахстан 13 июля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «В Казахстане траур по погибшим от коронавируса» — Сегодня в Казахстане День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает Kazpravda.kz. В День общенационального траура, сегодня в 12:00 по времени Нур-Султана, по всей стране будет объявлена минута молчания. В день общенационального траура отменяются развлекательные мероприятия и передачи в средствах массовой информации. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспускают государственные флаги. Общенациональный траур объявляется в случае смерти или похорон государственных деятелей и национальных героев, а также в связи с событиями, вызывающими многочисленные человеческие жертвы – стихийные бедствия, катастрофы, войны.

ELBASY . KZ . «Соболезнования Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» — Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы. Она продолжает распространяться и к большому сожалению, мы несем человеческие потери. По решению Главы государства 13 июля объявлен Днем национального траура по умершим от коронавирусной инфекции. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами.

AZH . KZ . «То, что происходит, является ужасающей трагедией – Худайбергенов» — На днях скончался мой двоюродный брат. У него осталось четверо детей. Также на днях у двоих друзей скончались папы, а у сотрудницы скончалась мама. А сегодня вообще был ужасный день. Сегодня умерло 11 человек в моем кругу знакомых. Все сообщения пришли днем, и вот час назад пришла весть про 11-го человека — узнал, что у одного хорошего человека скончался единственный сын в возрасте 39 лет. То, что происходит, является ужасающей трагедией.

INFORMBURO . KZ . ««Лента в соцсетях превратилась в некролог». Виновато ли общество в распространении Covid-19?» — Одной из причин стремительного распространения Covid-19 в Казахстане президент назвал несоблюдение гражданами мер безопасности. Эпидемиолог Манар СМАГУЛ отмечает, что ситуацию усложнило большое количество людей без симптомов и с лёгким течением болезни. Это те, кто не подозревает у себя вирус, но заражает им других, которые могут перенести его тяжело и даже умереть. Сейчас нет профилактики от Covid-19, поэтому единственная защита – социальное дистанцирование, ношение масок, обработка рук антисептиком.

365 INFO . KZ . «Медицинский кризис породил экономический, политический рядом» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ назвал происходящее серьезным системным сбоем — Разбираться нужно и со всей системой госуправления. Принималось немало бюджетных и госпрограмм, исполнение которых сильно хромает. Системного контроля нет. Счетный комитет красиво выступает, но в принципе из года в год говорит одни и те же вещи. Это некачественное планирование, нецелевое финансирование, некачественный контроль за финансовыми потоками в квазигоссекторе. Меняются цифры, названия министерств, госхолдингов, а системные проблемы те же.

AZATTYQ . ORG . «Экономика сжимается, доходы падают, инфляция растет. Токаев: «Кризис будет обостряться»» — Заявления о необходимости «перестройки госуправления», серия «поручений» и высказанные «сомнения». На расширенном заседании правительства 10 июля президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ обрушился с новой порцией критики в адрес подчиненных на фоне усугубляющегося коронавирусного кризиса.

«Академики общественного объединения. Зачем рвутся к званиям?» — Звание академика в Казахстане сейчас присуждается общественным объединением, пришедшим на смену советской академии наук. Академик уже не считается ученым званием, и денежных выплат за это не предусмотрено. Но желающих стать академиками не становится меньше. Некоторые считают, что это происходит из-за старых привычек и стереотипов.

««По зову сердца». Актюбинские волонтеры сплотились, чтобы помочь медикам» — В Актюбинской области, одном из самых пострадавших от вспышки коронавируса и пневмонии регионов, несколько волонтерских групп объединили усилия и сформировали команду под названием AntiCovid-19. Репортер Азаттыка поговорила с добровольцами о том, что подтолкнуло их пойти в больницы, чтобы помогать медикам и пациентам. В области зарегистрировано около двух тысяч случаев заражения коронавирусом и около трех тысяч случаев пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19.

IA — CENTR . RU . «Коррупция и гламур: почему уволили руководителей «СК-ФАРМАЦИЯ» и ФОМС» — Политолог Ерлан САИРОВ также полностью поддержал решение президента — «Нужны срочные, жесткие меры. Особенно по отношению к халатности должностных лиц, которая привела к людским жертвам. Если бы были в наличии лекарства, места в больницах, многих наших близких можно было бы спасти. Им не хватило нашей помощи. Наши близкие взывали и кричали о помощи. Мы не смогли помочь… Менеджмент штаба по коронавирусу в правительстве должен был спрогнозировать этот сценарий и быть готовым к оперативной работе. Но они самоустранились и отпустили ситуацию на самотек. Вот это самое ужасное… Должны быть наказаны все должностные лица, ответственные за эту трагическую страницу в нашей истории. Президент прав. Надо наказать виновных».

VLAST . KZ . «Реконструкции, пропаганда госполитики и конференции» — Казахстан столкнулся с серьезными вызовами: в больницах не хватает мест и тестов, в аптеках — лекарств. После введения второго карантина государство отказалось от социальных выплат казахстанцам. Но с самого начала эпидемии государство продолжало тратить бюджетные средства так, как было запланировано — на ремонты и реконструкции, поддержку негосударственных СМИ и другое. Один из ярких примеров таких вызывающих вопросы трат — тендер департамента полиции Алматы на 23 автозака за 443,4 млн. Подобные сомнительные в период пандемии расходы были и у других госорганов, в частности, акиматов. Vласть исследовала тендеры за последние несколько месяцев.

«Ирина Мукатова, пульмонолог: «У того, кто лёг и лежит, больше шансов оказаться в реанимации»» — С середины марта доктор медицинских наук, профессор, председатель Ассоциации специалистов респираторной медицины Ирина МУКАТОВА находится в команде специалистов, которая ежедневно 24/7 консультирует самых тяжелых пациентов, находящихся в реанимационных. Мы поговорили с Ириной Мукатовой об особенностях пневмонии, вызываемой коронавирусной инфекцией, смертности при ИВЛ и осложнениях после болезни.

TIME . KZ . «Минобровская АБВГДейка» — Какими могут быть варианты школьного обучения в предстоящем учебном году. — Мы планировали провести эту встречу на следующей неделе. Но со вчерашнего дня поступило много запросов – мы приняли решение, несмотря на то, что сегодня субботний день, ответить на все вопросы, — начал сегодняшнюю пресс-конференцию министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. Напомним, накануне глава государства подверг критике деятельность образовательного ведомства, выразив сомнение в его готовности к новому учебному году.

«Такая разная коварная пневмония» — Казахстанские пульмонологи утверждают, что в стране распространяется не какое-то новое смертельное воспаление легких, как пишут зарубежные СМИ, а именно коронавирусная пневмония.

TENGRINEWS . KZ . «Пациенты задыхаются в сознании. Врач о работе в госпитале Алматы» — 24 часа в воздухонепроницаемом костюме. Постоянный наплыв заболевших с поражением легких. Слезы, страх смерти, испуг и надежда — каждый рабочий день врач-реаниматолог Раушан МУСЛИМОВА, как и другие коллеги, сталкивается с десятками трудностей, помогая тяжелобольным пациентам справиться с эмоциями и сосредоточиться на выздоровлении. Сегодня в интервью она расскажет о том, что на самом деле происходит в реанимации, где спасают пациентов с коронавирусной инфекцией.

EXCLUSIVE . KZ . «Генералы КНБ Казахстана ответили Путину» — Группа генералов КНБ в отставке во главе с Айжолом ТУРСУН распространили свою оценку недавнего интервью В.Путина, в котором он заявил, частности, следующее: «Возникает вопрос: (как быть), если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, а не тащила бы с собой «подарки» от русского народа…». exclusive.kz счел уместным опубликовать текст бывших сотрудников КГБ своему бывшему коллеге с согласия авторов обращения. Стиль и орфография полностью сохранены.

EHONEWS . KZ . Тагир БАИРОВ – «США пытаются вырвать Казахстан и страны Центральной Азии из интеграционных процессов и единого военного блока» — Американская сторона и его сателлиты оказывают сильнейшее давление на Казахстан и страны Центральной Азии с целью вырвать их из таких объединений как ОДКБ и ЕАЭС и принудить к участию в своих военных и военно-политических проектах. При этом используются все возможные средства и уловки, начиная от экономических посредством выделения новых кредитов и ареста зарубежных активов и заканчивая идеологическими вбросами о «голодоморе», а также необходимости дальнейшего развития военно-биологических лабораторий якобы для защиты от пандемий.

CARAVAN . KZ . «Как общенациональная перепись в Казахстане стала точкой невозврата» — Вот вы, может, и не в курсе или забыли в суете карантинных дней, но у нас на этот год запланировано еще одно знаковое массовое мероприятие – общенациональная перепись населения. Неделю назад россияне свою аналогичную “тусовку” передвинули на весну 2021 года, наши же власти пока ничего переносить не собираются. – Мы понимаем всю серьезность ситуации, но пока распоряжения о переносе общенациональной переписи не было, так что мы готовимся провести ее в срок – с 1 по 30 октября этого года, – сообщили нам в пресс-службе комитета по статистике МНЭ РК.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Карт-бланш правительства заводу «Азия Авто» исчерпан» — Со странным легкомыслием компания нарушала буквы соглашений как внутри страны, так и в рамках ЕАЭС. После неожиданно вспыхнувшего обмена «любезностями» между Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) и крупнейшим автомобильным холдингом Казахстана, группы «БИПЭК Авто-Азия Авто», пришедшегося на период действия режима ЧП минувшей весной, с мая в их отношениях тянется напряженная информационная пауза.

«Деньги «Мясному союзу» в руки не давать» — Нужен ли АПК Казахстана кредит Всемирного банка и если да, то не лучше ли поручить его распределение новому «Мясному союзу» и другим отраслевым ассоциациям сельского хозяйства? Любая отрасль экономики – это не только сухие цифры налогов, вклада в ВВП, экспортных показателей и «дебета с кредитом», но и судьбы людей, их социальная интегрированность, занятость, доходы и качество жизни. В особенности это касается сельского хозяйства, которое не только является одной из традиционно важнейших сфер экономики Казахстана, но и залогом стабильности, социального мира и продовольственной безопасности. По какому пути ему идти?

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.