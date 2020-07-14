Акимат Алматы получил бесплатно от правительства 260 га земли

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Акимату Алматы безвозмездно передано правительством 260 га земельных участков, сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

«В экономический оборот вводятся 679 га земельных участков, в том числе, безвозмездная передача акимату Алматы 260 га для реализации проектов социального назначения и городской инфраструктуры», — сказал Жамаубаев на онлайн заседании правительства Казахстана, во вторник.

По его словам, также реализуется 100% акций дочерней организации минфина – АО «Фонд проблемных кредитов».

«Для дальнейшего вовлечения в экономический оборот неработающих активов осуществляются мероприятия по управлению их реализацией. В 2019-2020 годах реализовано 715 объектов. В Нацфонд направлено Т16,6 млрд. В целом, работа будет активизирована», — заверил Жамаубаев.