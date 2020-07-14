Алматы. 14 июля. КазТАГ – Незначительный рост цен на нефть прогнозируют казахстанские эксперты, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

В отношении нефтяных котировок большинство профессиональных участников финансового рынка ожидают незначительный рост цен. Так, стоимость барреля эталонной нефти Brent к началу следующего месяца в среднем прогнозируется на уровне $44,6/барр, тогда как медиана ожиданий – $44,5/барр», — говорится в сообщении во вторник.

При этом, отмечается, что на момент проведения опроса в период с 3 по 10 июля баррель нефти Brent торговался в узком диапазоне в $42-43.