Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Срок приема документов для участия абитуриентов в конкурсе на гранты продлили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Для удобства абитуриентов в условиях карантинного режима МОН продлило сроки приема документов для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Документы будут приниматься не до 20, а до 25 июля», — говорится в сообщении во вторник.

Для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов абитуриент через портал «электронного правительства» Egov.kz должен подать следующие документы: заявление на бланке установленного образца; документ об образовании; копию документа, удостоверяющего личность.

При этом, медицинские справки временно не требуются.

«Электронный сертификат с результатами ЕНТ автоматически появляется в системе. Абитуриенту прикладывать сертификат не нужно. Сертификаты ЕНТ выдавались в электронном формате! Электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта будет выдаваться по результатам конкурса. Абитуриентам не нужно ходить за получением бумажных сертификатов», — уточнили в минобразования и науки.

Вместе с тем, правила присуждения грантов остались без изменений, то есть по итогам июньского ЕНТ претенденты участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

«В этом году гранты не привязаны к языку обучения. Зачисление абитуриентов в вуз проводится приемными комиссиями с 10 по 25 августа календарного года. В вузах обучение будет организовано в дистанционном режиме. Традиционный формат будет осуществляться по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики», — добавили в МОН.