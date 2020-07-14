Будет обеспечен выпуск ГЦБ в 2021-2022 годах в секторе от одного до пяти лет – Досаев

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Будет обеспечен выпуск государственных ценных бумаг (ГЦБ) в 2021-2022 годах в секторе от одного до пяти лет, сообщил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«(В целях исполнения поручения главы государства, данных на расширенном заседании правительства 10 июля, Нацбанк планирует – КазТАГ) развитие финансового рынка для поддержания экономической активности. В целях привлечения инвесторов будет продолжена работа по построению кривой доходности. Для этого совместно с министерством финансов будет обеспечен выпуск ГЦБ в 2020 году в секторе от одного до трех лет и в 2021-2022 годах – в секторе от одного до пяти лет. Соответствующие изменения внесены в график выпуска ГЦБ с выпуском краткосрочных бумаг в объеме до Т1 трлн на регулярной основе до конца 2020 года», — сказал Досаев на заседание правительства во вторник.

По его словам, «это позволит также продолжить работу по включению ГЦБ Казахстана в международные индексы локальных облигаций».

«Для дальнейшего развития фондового рынка, как важного источника привлечения инвестиций в экономику, агентством (по регулированию и развитию финансового рынка, АРРФР – КазТАГ) совместно с Национальным банком и правительством будет проведен анализ проблем и причин его неразвитости, на основе которого будут подготовлены комплексные предложения по дальнейшему развитию фондового рынка, в том числе его интеграции с международными рынками капитала с использованием потенциала и инфраструктуры МФЦА», — проинформировал Досаев.