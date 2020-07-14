Имущество Фонда проблемных кредитов выставят на продажу в Казахстане

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Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Имущество Фонда проблемных кредитов (ФПК) выставят на продажу в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«Для вовлечения неработающих активов в экономический оборот будет проведена работа по реализации имущества ФПК, что позволит создать эффективный рынок неработающих активов», — сообщил на заседании правительства во вторник председатель Нацбанка Ерболат Досаев, говоря про обеспечение финансовой стабильности для предотвращения накапливания системных рисков.

Он заверил, что в целях снижения системных рисков агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком будут подготовлены предложения для проведения оценки качества активов (AQR) банковской системы на периодической основе.

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