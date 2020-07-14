Экс-мажилисвумен назначена замакима Павлодарской области

Павлодар. 14 июля. КазТАГ — Экс-депутат мажилиса парламента РК Айзада Курманова назначена заместителем акима Павлодарской области, сообщает пресс-служба акима области.

«Айзада Курманова назначена заместителем акима Павлодарской области. Она будет курировать работу социального блока. Нового заместителя во время аппаратного совещания представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Он отметил, что Айзада Курманова хорошо ориентируется в вопросах социальной сферы и госуправления и имеет богатый опыт на руководящих должностях в исполнительных и представительных органах власти», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, Айзада Курманова трудовую деятельность начала в 1992 году, в разные годы работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором в Акшиманской средней школе Майского района; с 2002 года перешла на государственную службу – работала начальником отдела внутренней политики Экибастуза, замакима Экибастуза и начальником управления внутренней политики Павлодарской области; с 2011 по 2014 год занимала должность акима Лебяжинского района; с 2014 по 2016 год – первого заместителя председателя Павлодарского областного филиала партии Nur Otan.

До назначения замакима Павлодарской области – с марта 2016 года Курманова была депутатом мажилиса парламента РК, входила в комитет по экономической реформе и региональному развитию.