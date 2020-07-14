Для поступления в вуз документы в бумажном виде будут не нужны – МОН РК

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Для поступления в вуз документы в бумажном виде будут не нужны, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«По ЕНТ – в этом году бумажных сертификатов мы уже не давали. Сейчас все документы, которые были в бумажном формате, они все будут требоваться только в электронном. То есть, нет необходимости, даже сейчас начался прием документов в организации высшего образования, сейчас, вы заходите на портал электронного правительства, логинитесь, после регистрации можно зайти в раздел «Образование», внутри «Образования» есть ряд государственных услуг, в том числе государственная услуга по получению государственного образовательного гранта. И там уже можно будет заполнить информацию и сведения о баллах ЕНТ вытягиваются автоматически самой базой. Мы не требуем, чтобы обязательно прикрепляли туда сертификат ЕНТ», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.