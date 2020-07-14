Стоимость обучения в вузах не будет снижаться при переходе на онлайн-режим – МОН РК

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Стоимость обучения в вузах не будет снижаться при переходе на онлайн-режим, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«При дистанционном обучении, к сожалению, в настоящее время мы это видим, расходы организаций высшего и послевузовского образования не снижаются. Почему? Во-первых, потому что они так же содержат все эти здания, потому что, мы полагаем, что все-таки через определенное время студенты вернутся, и будут обучаться в традиционном режиме, во-вторых, заработная плата всех педагогов также сохраняется и эти педагоги также преподают. В целом, сам объем учебного курса также не меняется. Более того, когда университеты переходят на дистанционный формат, это влечет на первых порах дополнительные расходы – новые серверные мощности, расширение каналов связи, внутренние информационные системы», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что вопросы платы за обучение – это вопросы гражданско-правовых отношений между студентом и вузом.

«Это гражданско-правовые отношения между конкретным абитуриентом или студентом и вузом. У нас на рынке достаточно большое количество вузов. Где-то стоимость является очень высокой, где-то в разы ниже, это вопрос взаимодействия между студентом и конкретным высшим учебным заведением», — добавил министр.