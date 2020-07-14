Грозу, град и сильный ветер прогнозируют синоптики в двух областях Казахстана в среду

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Грозу, град и сильный ветер прогнозируют синоптики в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«15 июля в ЗКО местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 15 июля ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный порывы 18 метров в секунду. 15 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценивают в 75-95%.