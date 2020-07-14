Стратегия по поэтапному возвращению к традиционному формату обучения утверждена в РК – МОН

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Стратегия по поэтапному возвращению к традиционному формату обучения в Казахстане утверждена, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Сейчас, когда красный уровень заболеваемости идет, мы считаем, что очень важно организовать обучение именно в дистанционном формате. Дальше, когда у нас уже будут оранжевый уровень, желтый уровень, зеленый уровень, соответственно, у нас есть несколько вариантов. И поэтапное будет уже возвращение (к традиционному формату обучения – КазТАГ), поэтапный переход между этими вариантами. Поэтому такая стратегия уже имеется, она уже утверждена, согласована с соответствующим профильным министерством. Дальше, в зависимости от эпидемиологической ситуации, данная работа будет проводиться», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

По его словам, после первой четверти, когда будет «устойчивое снижение уровня заболеваемости, улучшение эпидемиологической ситуации», у МОН «есть видение по тому, как переходить в дальнейшем к традиционному формату обучения».