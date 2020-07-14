Первую четверть мы проведем в дистанционном формате, но есть два исключения – Аймагамбетов

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Первую четверть мы проведем в дистанционном формате, но есть два исключения, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«(Сегодня на заседании правительства – КазТАГ) было принято решение по формату обучения в наших организациях образования в новом учебном году. В настоящее время достаточно непростая санитарно-эпидемиологическая ситуация. По сведениям министерства здравоохранения РК, в осенний период обычно ежегодно сезонным ОРВИ заболевают порядка 70% детей, поэтому, учитывая то, что есть опасность для заболевания как детей, их родителей и наших коллег-педагогов, принято решение о том, что начиная с 1 сентября (с начала нового учебного года – КазТАГ) первую четверть мы проведем в дистанционном формате. Это все школы нашей страны, за исключением сельских малокомплектных школ, которые находятся в отдаленных сельских населенных пунктах», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

По его словам, «есть два исключения».

«Первое – населенные пункты, которые находятся в отдаленных селах. Мы видим по опыту четвертой четверти, что действительно там есть возможность организовать учебный процесс (без угрозы для жизни и здоровья детей и педагогов – КазТАГ) в традиционном формате. (…) Именно для этих школ будет обеспечена возможность обучаться в традиционном формате. Вторая категория (…) – учитывая возрастные особенности наших детей, учитывая то, что они находятся на начальном этапе, и у них до сих пор еще полностью не сформированы навыки самоорганизации и самообучения, поэтому нами предоставляется возможность по письменному заявлению родителей учащиеся начальных классов чтобы обеспечить функционирование во всех организациях образования дежурных классов. То есть для этого необходимо, чтобы родители сказали, что, учитывая всю эту обстановку, зная, что есть определенные угрозы, тем не менее мы изъявляем желание, чтобы наш ребенок учился в школе», — проинформировал министр.

Он заверил, что «если такие пожелания и обращения будут», МОН будет «обеспечивать такую возможность».

«Конечно, это требует соблюдения очень серьезных санитарно-эпидемиологических норм, поэтому нами будут предприняты следующие меры: обучение будет организовано в несколько смен и подсмен; мы будем комплектовать классы и разделим классы на несколько подгрупп, думаем, что количество детей в этих подгруппах не будет превышать 10-15 детей, будет реализован принцип один класс – один учитель», — отметил глава МОН.

По словам Аймагамбетова, «в начальных классах будет преподавать только один учитель».

«Те предметы, например, английский язык или другие предметы, которые обычно преподавал другой учитель, они будут переведены в дистанционный формат. То есть, говоря о том, что у нас будут работать дежурные классы, тем не менее мы говорим о том, что даже при этом, даже для этих детей начальных классов, которые будут задействованы в дежурных классах, нами будет организована работа так, что половина предметов будут преподаваться в дистанционном формате», — подчеркнул он.

Министр отметил, что «если будут заявления, и все-таки родители захотят, чтобы ребенок обучался в организациях образования вот в таких условиях», МОН обеспечит «все необходимые условия».

«Проветривание, кварцевание, наличие санитайзеров, тоннелей, измерение температуры, даже перемены будут организованы в разное время, даже посещение школ будет организовано в разное время. Поэтому все вот эти мероприятия, я полагаю, что они позволят нам минимизировать угрозы любые риски и угрозы именно для этой категории наших детей», — заключил Аймагамбетов.

Ранее на заседании правительства он предложил «следующее решение: учебный год 1 сентября начать в дистанционном формате в 1-11 классах во всех школах, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ», при этом отметил, что «в отдаленных малокомплектных сельских школах обучение будет проходить в штатном режиме».