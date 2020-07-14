Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Приостановлено курсирование поезда Атырау – Нур-Султан, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В соответствии с решением государственной комиссии РК от 2 июля, постановлением главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля и на основании письма министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК, временно – с 13 июля и до отмены данного решения – приостанавливается курсирование пассажирского поезда №47/48 Атырау – Нур-Султан Нурлы Жол отправлением из Атырау с 13 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султан Нурлы Жол с 15 июля, прибытием в Атырау с 17 июля», — говорится в сообщении во вторник.

В компании заверили, что пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты), могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

«Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105», — резюмируется в сообщении.