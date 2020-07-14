Кто сможет подать заявку на начисление 42 500 тенге в июле

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Основания для начисления в июле по 42 500 тенге социальной помощи в Казахстане назвал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

«42500 тенге за один месяц – выплата будет начисляться на основании заявок работодателей индивидуальных предпринимателей, самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.