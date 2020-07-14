Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Как будет проходить первая четверть 2020-2021 учебного года в Казахстане, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Главными приоритетом для нас является сохранение жизни и здоровья детей и педагогов, поэтому предлагаю следующее решение: учебный год 1 сентября начать в дистанционном формате в 1-11 классах во всех школах, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ. По заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии условий предоставить возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

При этом он пояснил, что дети будут учиться только в одном кабинете, перемены будут проходить в разное время, будет организовано измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки.

Кроме того, по словам министра, для организации социального дистанцирования предусматривается деление на сменное обучение, а часть предметов будет вестись в дистанционном режиме.

«В отдаленных малокомплектных сельских школах обучение будет проходить в штатном режиме», — резюмировал Аймагамбетов.