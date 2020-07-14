МЭГПР РК: 82% из 3,3 тыс. полигонов ТБО не соответствуют экологическим и санитарным нормам

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Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. 82% из 3,3 тыс. полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) не соответствуют экологическим и санитарным нормам, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК Магзум Мирзагалиев.

«Мощности полигонов в Казахстане практически исчерпаны – 82% из 3,3 тыс. не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Соответствует требованиям полигоны только в Нур-Султане, Шымкенте и Жамбылской области», — сказал Мирзагалиев на заседании правительства во вторник.

По его данным, высокая доля переработки отмечается в Мангистауской, Алматинской областях и Шымкенте, низкий объем переработки – в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

Министр попросил акиматы привести к соответствию экологическим требованиям полигоны ТБО, усилить материально-техническую оснащенность привлечением инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП), строить новые полигоны.

«Для сокращения расходов бюджета мы предлагаем совместно с МИИР (министерством индустрии и инфраструктурного развития – КазТАГ), разработать упрощенный типовой проект строительства полигонов», — заключил Мирзагалиев.

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Ранее он сообщил, что «в настоящее время на 3 тыс. полигонах страны накоплено более 125 млн тонн твердых бытовых отходов».

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