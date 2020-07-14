Япония открыла экспорт для казахстанской конины и лошадей – МСХ РК

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Япония открыла экспорт для казахстанской конины и лошадей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Открытию нового рынка предшествовала большая подготовительная работа. В рамках развития экспортного потенциала в 2018 году комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК направил первый запрос иностранным коллегам, в котором заявил о заинтересованности казахстанских фермеров и предпринимателей в поставке конины в Японию. В результате длительных переговоров министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Страны восходящего солнца согласовало ветеринарный сертификат на экспорт мяса, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке лошадей, из Республики Казахстан в Японию, а также направило официальное уведомление об открытии экспорта с 25 мая 2020 года», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве отметили, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК составил список казахстанских предприятий, готовых экспортировать свою продукцию.

«На запрос, направленный сельхозтоваропроизводителям через Мясной союз, НПП «Атамекен» и областные территориальные инспекции комитета, отозвались 34 отечественных предприятия. Информация о них недавно была передана японской стороне», — следует из сообщения.

По данным МСХ, Япония заинтересована не только в импорте мяса конины, но и в поставках живых лошадей на убой.

«До текущего момента главным экспортером конины в Японию являлась Канада. В Стране восходящего солнца конское мясо издавна употребляется в сыром виде и считается деликатесом. За высокие вкусовые качества особо ценится мясо, срезанное с ребер. Из конины готовят суши и мясные нарезки сашими», — резюмируется в сообщении.