Япония открыла экспорт для казахстанской конины и лошадей – МСХ РК

Новости 90 0

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Япония открыла экспорт для казахстанской конины и лошадей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Открытию нового рынка предшествовала большая подготовительная работа. В рамках развития экспортного потенциала в 2018 году комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК направил первый запрос иностранным коллегам, в котором заявил о заинтересованности казахстанских фермеров и предпринимателей в поставке конины в Японию. В результате длительных переговоров министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Страны восходящего солнца согласовало ветеринарный сертификат на экспорт мяса, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке лошадей, из Республики Казахстан в Японию, а также направило официальное уведомление об открытии экспорта с 25 мая 2020 года», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве отметили, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК составил список казахстанских предприятий, готовых экспортировать свою продукцию.

«На запрос, направленный сельхозтоваропроизводителям через Мясной союз, НПП «Атамекен» и областные территориальные инспекции комитета, отозвались 34 отечественных предприятия. Информация о них недавно была передана японской стороне», — следует из сообщения.

По данным МСХ, Япония заинтересована не только в импорте мяса конины, но и в поставках живых лошадей на убой.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года
4482

«До текущего момента главным экспортером конины в Японию являлась Канада. В Стране восходящего солнца конское мясо издавна употребляется в сыром виде и считается деликатесом. За высокие вкусовые качества особо ценится мясо, срезанное с ребер. Из конины готовят суши и мясные нарезки сашими», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Казахстанские дети могут поехать к своим бабушкам и дедушкам в Россию – КНБ РК
  2. Экс-замакима Павлодарской области стал вице-министром информации и общественного развития
  3. Кабмин РК принял норму об ограничении объемов добычи нефти на крупных месторождениях
  4. Быстро отменять неэффективные акты госорганов по жалобе бизнеса обещают в МНЭ РК
  5. Все семь пунктов пропуска на казахстано-киргизской границе работают в штатном режиме – КНБ

Новости партнеров

Загрузка...