Въезд в нацпарки запретили в Алматы с 14 июля, пешие прогулки разрешены по будням

Алматы. 14 июля. КазТАГ — Въезд в национальные парки запретили в Алматы с 14 июля, пешие прогулки разрешены по будням, сообщает пресс-служба акимата города.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса, с 14 июля до окончания усиленных карантинных мер въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан и т.д.) запрещен на любом виде транспорта», — сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Вместе с тем в акимате заверили, что пешие и велосипедные прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил: категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек; соблюдать санитарные и нормы социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми).

«В выходные (суббота и воскресенье) дни территория национального парка закрыта для посещений. Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться совместно с сотрудниками ДЧС, правоохранительных органов, СЭС и национального парка. В случае несоблюдения вышеуказанных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности с выдворением с территории национального парка. Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы», — резюмируется в сообщении.