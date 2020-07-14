Нужно ли неформально самозанятым казахстанцам для получения 42 500 тенге вновь платить ЕСП

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Нужно ли неформально самозанятым казахстанцам для получения 42500 тенге вновь платить единый совокупный платеж (ЕСП), рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

«Неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не обязательно», — сообщил во вторник министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся. Как стало известно 14 июля, МТСЗН РК разрабатывает правила осуществления единовременной выплаты и планирует начать прием заявок от граждан 17 июля.