Сроки школьных каникул в 2020-2021 году изменять не будут – МОН РК

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Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Сроки школьных каникул в 2020-2021 году изменять не будут, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«В настоящее время нами подготовлен приказ о начале учебного года. Там регламентируются конкретные сроки каникул. Так или иначе, у нас сроки каникул останутся неизменными, потому что ребята, несмотря на то, что дистанционное обучение, ребята также очень сильно устают, поэтому нам необходимо обеспечить специальное выделение времени для каникул. Поэтому в данном аспекте у нас по каникулам изменений нет», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

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