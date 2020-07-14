Обнаруженный в Алматы 1 млн медмасок вывел на подпольный склад с 7,4 млн масок

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Алматы. 14 июля. КазТАГ – Обнаруженный в Алматы 1 млн медицинских масок вывел на подпольный склад с 7,4 млн масок, сообщает антикоррупционная служба.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности, был обнаружен 1 млн штук масок на Т27 млн и были задержаны лица по статье 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК . Проведенными мероприятиями установлено, что указанные медицинские маски завезены со складов, где находится основная часть незаконно реализуемой продукции», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что с целью подтверждения указанной информации был произведен выезд на предполагаемые место хранения защитных изделий.

«В ходе осмотра склада выявлено масок в количестве около 6,4 млн штук. Всего антикоррупционной службой обнаружены и изъяты медицинские маски в количестве 7,4 млн штук», — сказано в сообщении.

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