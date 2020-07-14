Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Вице-министр обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер от коронавируса, передает корреспондент агентства.

«14 июля 2020 года ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны во вторник.

Как стало известно редакции, причиной смерти стал коронавирус.

Курманбаев был назначен на пост замминистра обороны в апреле 2019 года, до этого с октября 2017 года по апрель 2019 года был заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана, а еще раньше – с 2010 по 2017 годы занимал посты заместителья начальника, начальника департамента МО РК.

«Военнослужащие и руководящий состав министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении.