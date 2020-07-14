Привлекать учителей к ремонтным работам недопустимо – МОН РК

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Привлекать учителей к ремонтным работам недопустимо, заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Это абсолютно недопустимо (привлекать учителей к ремонтным работам и работам по уборке помещений во время каникул – КазТАГ), мы очень жестко реагируем на подобные факты. Закон о статусе педагога действует. Мы получили соответствующие компетенции и у нас уже 14 административных протоколов и наказаний, еще 11 сейчас возбудили административных дел и здесь такие жесткие меры принимаются», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что такие меры принимаются не только к директорам школ.

«В то же время это меры не только в отношении директоров школ, есть у нас два случая, когда такие же меры были приняты в отношении родителей или законных представителей детей, потому что закон о статусе педагога этот вопрос тоже регламентирует. И также это касается руководителей или сотрудников отделов образования и управлений образования. Поэтому пусть это будут физические и юридические лица, должностные лица и родители – закон позволяет принять очень жесткие меры», — отметил Аймагамбетов.

Напомним, 30 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О статусе педагога», в котором, согласно статье 21, предусматривается право педагога профессиональной деятельности на материальное обеспечение, на поощрение, социальные гарантии и обязанности педагога.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года.